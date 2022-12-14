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Fed, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı

Fed, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı
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ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren para politikası toplantısının sonunda politika faiz oranını 50 baz puan artırdığını açıkladı. Piyasaların genel beklentisi de, Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması yönündeydi.

ABD Merkez Bankası son dört toplantıda ise politika faizini 75'er baz puan artırmıştı. Yılın son para politikası toplantısında alınan bu faiz artış kararıyla politika faiz oranı yüzde 4,25-4,50 aralığına yükselmiş oldu.

Büyüme tahminleri aşağı çekildi

ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri, önümüzdeki üç yıl için faiz tahminleri yükseltirken büyüme tahminlerini aşağı çekti.

Fed'in açıkladığı Ekonomik Projeksiyon Raporu'na göre, bu yıl sonu için ortalama faiz tahmini yüzde 4,4 seviyesinde sabit bırakıldı. Gelecek yıl sonu için ortalama faiz tahmini yüzde 4,6'dan yüzde yüzde 5,1'e, 2024 yılı için yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e ve 2025 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseltildi.

Yetkililer uzun dönem tahminini ise yüzde 2,4 seviyesinde sabit bıraktılar.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve daha uzun projeksiyonlar üzerinde tahminlerde bulunuyorlar.

Buna göre, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini de 2023 ve 2024 yılları için aşağı yönlü revize etti.

2022 yılı GSYH beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e indirildi. Fed yetkililerinin gelecek yıl için GSYH beklentisi ise yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e, 2024 için beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya çekildi. 

Fed yetkilileri 2025 yılı ve daha uzun dönem GSYH beklentilerini ise yüzde 1,8 seviyesinde sabit bıraktılar.

ABD ekonomisi, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde ise öncü verilere göre yüzde 2,9 büyüdü. GSYH resmi sonuçları ise 22 Aralık tarihinde açıklanacak.

Etiketler fed merkez bankası abd merkez bankası faiz kararı
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