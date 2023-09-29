Son toplantıda faiz artırmayıp sene sonuna kadar bir faiz artırımının daha sinyalini veren Fed'de belirsizlik devam ediyor.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "Para politikasında bir sonraki adıma karar vermeden önce daha fazla veriye ihtiyaç var" dedi.

Barkin, Fed'in bu ayın başlarında aldığı faiz oranlarını sabit tutma kararının doğru bir hareket olduğunu söyledi. Ancak Barkin, önümüzdeki aylarda para politikasında daha fazla değişikliğe ihtiyaç duyulup duyulmayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

New York Üniversitesi'nin toplantısı öncesinde konuşan Barkin, ekonominin geleceği söz konusu olduğunda "bana göre potansiyel sonuçlar yelpazesi hala oldukça geniş" dedi.

"Bu nedenle son toplantıda faizleri sabit tutma kararımızı destekledim" diye konuşan Barkin, "Yeterince şey yapıp yapmadığımızı ya da yapılması gereken daha fazla iş olup olmadığını görmek için zamanımız var" ifadelerini kullandı.

Enflasyonun Fed'in izleyeceği yolun ana odak noktası olmaya devam ettiğini belirten Barkin, "Benim için ileriye dönük yol, enflasyonist baskıların geride kaldığına kendimizi ikna edip edemeyeceğimize ya da bu baskıların devam ettiğini görüp görmeyeceğimize bağlı. Bu sinyaller için işgücü piyasasını yakından izliyor olacağım" dedi.

"Fed politika eylemlerinin talebi düşürdüğüne inanıyorum" diye konuşan Barkin, mortgage oranları çok daha yükselmiş olsa bile, evden çalışma düzenine geçişin konut piyasasını desteklemeye yardımcı olduğunu inandığını da sözlerine ekledi.

Fed'in bilançosunu ne kadar küçülteceğinin halen üzerinde çalışılan bir konu olduğunu söyleyen Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed faiz artışlarının konut sektörünü yavaşlattığını da söyledi.

Barkin, koronavirüs salgını ve sonrasında sağlanan teşvikleri geri çekme çabasının bir parçası olarak Fed'in bilançosunun ne kadar küçülmesi gerektiğinin "cevaplanmamış bir soru" olmaya devam ettiğini söyledi.

Barkin, Fed'in çok agresif bir şekilde teşvikleri geri çekmesi karşısında ekonominin bu kadar iyi durumda olmasına şaşırdığını belirtirken, yapılmış olan faiz artışlarından ekonomiye akacak daha fazla sıkılaştırma olduğunu vurguladı.

Konuşmasında iş gücü piyasasına da değinen Barkin, gelecekteki istihdam piyasası kazanımlarının enflasyonu düşürmeye bağlı olduğunu, enflasyonu düşürmketk için bir miktar yavaşlamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, "Enflasyonu düşürme çabalarının bu sefer iş gücü piyasasına daha küçük etkiszi olacak. Ancak işsizlikte bir miktar artış bekmliyorum" diye konuştu.

GOOLSBEE GELENEKSELLİKTEN UZAK

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, politika yapıcıların enflasyonu bastırmak için işsizlikte artışın gerekli olduğu yönündeki geleneksel ekonomik fikre çok fazla ağırlık vermemeleri gerektiğini, bunun da yetkilileri faiz oranlarını çok fazla yükseltmeye yönlendirebileceğini söyledi.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde konuşan Goolsbee, bu gelenekselci görüşün "son enflasyonist deneyimimizin temel özelliklerini gözden kaçırdığını ve bugünün ortamında enflasyon ile işsizlik arasında büyük bir değiş tokuşun kaçınılmazlığına çok güçlü bir şekilde inanmanın yakın vadeli bir politika hatası riskini beraberinde getirdiğini" belirtti.

Goolsbee, politika yapıcıların bunun yerine çekirdek enflasyonun farklı bileşenlerinin nasıl yavaşladığına odaklanmaları ve verimlilik artışını izlemeleri, yakın vadeli reel ücretlere çok fazla takılmamaları ve enflasyon beklentilerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

Goolsbee, "Arz şoklarının çözülmesi, talep kompozisyonunun daha istikrarlı kalıplara dönmesi ve Fed'in kredibilitesi, bugün derin bir resesyondan kaçınırken enflasyonu düşürmenin neden mümkün olabileceğini düşünmemin merkezinde yer alıyor" dedi.

FOMC'de oy verme hakkına sahip olan Goolsbee, enflasyon konusunda şu ana kadar kaydedilen ilerlemeyi "gerçekten mükemmel" olarak nitelendirmesine rağmen yeni bir artıştan yana olup olmadığını söylemedi.

Goolsbee, "Bir sonrakinde ne yapacağıma henüz karar vermedim ama bu tür bir ilerleme kaydedildiğinde daha önce söylediklerim konusunda kendimi rahat hissediyorum: Goolsbee, konuşmanın ardından düzenlenen soru-cevap oturumunda, sorunun faizin daha ne kadar artacağı değil, ne kadar süre burada kalacağı olduğu bir döneme geçiyoruz" dedi.

Goolsbee, bu hafta başında yaptığı, enflasyonun resesyona neden olmadan tamamen gevşediği yumuşak bir inişin mümkün olduğu, ancak risklerin devam ettiği yönündeki yorumlarını yinelerken, ekonomiyi etkileyebilecek şoklar olarak yüksek petrol fiyatlarını, Çin ekonomisindeki yavaşlamayı, otomobil işçilerinin grevini ve hükümetin kapanma ihtimalini gösterdi.