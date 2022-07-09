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FED’den kritik kripto varlık açıklaması

FED’den kritik kripto varlık açıklaması

İngiltere Merkez Bankasının düzenlediği bir konferansta konuşan, ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, kripto varlıklar ve merkezi olmayan finansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son oynaklıkların kripto finansal sisteminde ciddi kırılganlıkları ortaya çıkardığına işaret eden Brainard, kripto finansal sisteminin geleneksel finanstan aşina olunan risklere karşı duyarlı hale geldiğini belirtti.

Brainard, "Kripto ekosistemi, daha geniş finansal sistemin istikrarı için risk oluşturabilecek kadar büyük veya birbirine bağlı hale gelmeden önce, kripto finansal sisteminin sağlam bir şekilde düzenlenmesi için temellerin şimdi oluşturulması önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü düzenlemelerin yatırımcıların dirençli bir dijital yerel finansal altyapı oluşturmasına yardımcı olacağını belirten Brainard, düzenleyicilerin istikrarlı bir finansal sistemin sürdürülmesi ve mevzuattan kaçmaya çalışanlara yönelik yurt içinde ve yurt dışında birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.

 

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