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  4. 10 Ağustos 2020 14:24

2020 yılı sonu dolar tahminleri yükseldi!

Goldman Sahcs Dolar/TL kurunda 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini 7.75, 8 ve 8.25 seviyelerine yükseltti. Önceki tahminleri sırasıyla 7, 7.50 ve 8 TL'ydi.

2020 yılı sonu dolar tahminleri yükseldi!
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Goldman, Dolar/TL kurunda 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini 7.75, 8 ve 8.25 seviyelerine yükseltti. Önceki tahminleri sırasıyla 7, 7.50 ve 8 TL'ydi.

Zach Pandl'in öncülük ettiği Goldman analistlerinin raporunda “Yerlilerin artan Döviz mevduatları ve bozulan enflasyon görünümü, sınırlı rezervler, dış finansman açığı ve alışılmışın dışındaki politika karışımı dikkate alındığında dolar/TL'de riskler kısa vadede yukarı yönlü.” ifadesine yer verildi.

 TL'deki düşüşün diğer gelişen piyasalara etkisinin 2018'e kıyasla daha düşük olacağı belirtilen raporda, “Yine de yüksek faiz veren gelişen piyasalar için bir engel.” dendi.

14:25 itibariyle,

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