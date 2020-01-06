  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 06 Ocak 2020 07:36

Altın fiyatları coştu ! Rekora koşuyor

ABD ile İran ilişkilerinde gerilimin tırmanmasıyla altına olan talep arttı. Güne yükselişle başlayan gram altın 305 TL seviyesine kadar yükseldi.

Altın fiyatları coştu ! Rekora koşuyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

ABD ve İran arasındaki gerilim piyasalarda altın fiyatlarını yükseltti. Geçtiğimiz hafta 290 lira seviyelerinde olan altın bugün açılışta 304.7 liraya kadar yükseldi.

Yatırımcıların güvenli liman olarak belirlediği altın güçlü seyrini devam ettiriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdit etmesi, İran'ın da karşılık olarak nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu. İki ülke arasındaki gerilim sürerken Irak da ABD askerlerini ülkeden çıkarmak için çalışmalara başladı. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle güvenli liman olan altına da talep artmış oldu.

GRAM ALTIN 314.7 LİRAYI GÖRMÜŞTÜ

Gram altının 26/08/2019 tarihinde yüzde 10 yükseliş yaşamış ve 314.7 lira seviyesine yükselmişti.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
altın fiyatları , rekor , gram altın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM