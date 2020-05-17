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  4. 17 Mayıs 2020 01:27

Bakan Berat Albayrak ''ekonomi salgından sonra güçlenecek'' mesajı verdi

Koronavirüs salgını döneminde dolar/TL ve altın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorunu kırarken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu kez da salgın sonrasını adres gösterdi.

Bakan Berat Albayrak ''ekonomi salgından sonra güçlenecek'' mesajı verdi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik önlemleri içeren videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Albayrak, '#BirlikteBaşaracağız' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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