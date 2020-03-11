Cari denge 1.8 milyar dolar açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Ekonomi dengeleniyor’ söylemlerine rağmen açıklanan veriler bunun tam tersini gösteriyor.

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre cari işlemler açığı ocak ayında yıllık bazda 1 milyar 528 milyon dolar artışlar 1 milyar 804 milyon dolara geldi. Dış ticaret açığı ise aynı dönemde 1 milyar 904 milyon dolar artışla 3 milyar 245 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 1.528 milyon ABD doları artarak 1.804 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. On iki aylık cari işlemler dengesi ise 6.494 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Aylık gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.994 milyon ABD doları artarak 3.245 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Ocak ayında 3.409 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 3.220 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 78 milyon ABD doları artarak 1.586 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon ABD doları tutarında artarak 1.100 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 310 milyon ABD doları azalarak 223 milyon ABD doları olmuştur.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler ise, bir önceki yılın aynı ayına göre 95 milyon ABD doları artarak 195 milyon ABD doları şeklinde gerçekleşmiştir.”