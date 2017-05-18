Devletten o gençlere 150 bin TL prim

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gençler için 2017 yılı için de 62 milyon liralık bir bütçe ayırdı. Genç girişimcilere 150 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği veriliyor. Genç girişimciler için bu destekler Türkiye genelinde, çoğunluğu üniversite bünyesinde bulunan 20 uygulayıcı kuruluş tarafından koordine ediliyor.

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre başvuruların yapılacağı kuruluşlar TÜBİTAK tarafından açıklanıyor. 10-28 Nisan'da birinci çağrıya çıkıldı. İkinci çağrıya ise 1-15 Ağustos'ta çıkılacak.

Bu kanunla 29 yaşını doldurmamış, ilk defa işletme açacak olan yeni girişimciler için 3 yıllık vergi muafiyeti de uygulanıyor. İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemeyecek. Bu konuda 5 şart bulunuyor: İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi, tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması, işletmenin üçüncü dereceye kadar akrabalardan devralınmamış olması, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.