''Dolar 2019'da değer kaybedebilir''

Aralarında Zach Pandl'ın da bulunduğu Goldman analistleri, bugünü bilgilendirme notunda, doların 2019 yılında, ABD ekonomisindeki hızlı büyümenin dünyanın kalan kısmındaki ılımlı büyüme hızına yaklaşması ile birlikte düşmesini bekliyorlar.

Goldman analistleri, öte yandan, güçlü iç büyüme, Fed'in devam eden faiz artırımları, ABD dışı ekonomik aktivitede zayıflık ve riskli varlıklardaki çıkışı bir süre daha devam edebilecek olması ile birlikte, doların 2018 sonuna doğru ya da 2019'un başlarında biraz daha yükselebileceğinin gözardı edilemeyeceğini de belirtti.

Analistlere göre, küresel ekonomik ortama ilişkin bazı değişikliklerle birlikte birkaç olumsuz orta vadeli faktör, 2019'da dolar için yönün yukarıdan ziyade aşağı olduğunu işaret ediyor.

Goldman analistleri, euronun, İrtalya ile AB arasındaki bütçe anlaşmazılığının çözümü veya kontrol altına alınması durumunda değer kazanma potansiyeli olduğunu, İtalya sorunu çözülene kadar risklerin aşağı eğilim gösterdiğini kaydettiler.

Analistler, İngiltere'nin AB ortakları ile geçiş anlaşmasında statükoyu koruması halinde, sterlinde kaydadeğer bir yukarı potansiyel olduğunu düşünüyorlar.

Analistler, yende beklentilerin yukarı yönlü olduğunu ve gelecek yıl kademeli yükseliş beklediklerini belirttiler.

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