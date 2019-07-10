Dolar, Euro ve Altın'da günün ilk rakamları

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından yükselen dolar/TL 5,70'li seviyelerde dengelenmeye çalışırken, yeni başkan Uysal'ın olası mesajlarını bekleyen piyasalar S-400'lerin teslim tarihinin yaklaştığı bir ortamda bir yandan da ABD ile ilişkilerin seyrini izliyor. Kur, yeni güne 5,72 TL seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 6,42 TL civarında yer alıyor.

EURO ÜÇ HAFTANIN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen gösterge endeks dün günkü erken işlemlerde yüzde 0,1 yükseldi. Euro/dolar paritesi sınırlı kazancını geri vererek yüzde 0,1 geriledi ve 1,1206 ile 19 Haziran'dan beri en düşük seviyesinden işlem gördü.

Uzmanlar, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in desteğinin kırılması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini dile getirdi. Öte yandan, TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı 256 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 417 lira, Cumhuriyet altını ise 1.713 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne bir önceki güne göre yüzde 0,45 değer kaybıyla başlayarak 256 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatında yaşanan sınırlı geri çekilmeye rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel, yüzde 1,9 değer kazanan gram altın, günü 257,7 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlayarak önceki kapanışın hafif altında 256,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 417 lira, Cumhuriyet altını 1.713 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 1.392,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının jeopolitik riskleri artırdığını ve bu konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ve dışında sakin bir veri takvimi bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.387'nin önemli destek, 1.400 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Öte yandan, TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.