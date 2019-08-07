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DOLAR KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA ! İŞTE PİYASALARDAN GÜNÜN İLK RAKAMLARI
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  4. 07 Ağustos 2019 09:26

Dolar kritik seviyenin altında ! Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde

ABD'nin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesi zaten kırılgan olan yatırımcı güvenini daha da zedelese de TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında pozitif bir seyir izledi. Dolar/TL bu sabah güne 5.53 seviyesinde başlamıştı. Saat 09:00'da 5.49 seviyesine geriledi.

Dolar kritik seviyenin altında ! Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde
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Merkez Bankasıı, dün TÜİK'in açıkladığı temmuz enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Gıda enflasyonundaki yavaşlamanın işlenmemiş gıdaya bağlı sürdüğü belirtilen raporda, "Geçici vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında, çekirdek göstergelerden B ve C’nin eğilimindeki yükselişin daha sınırlı olduğu izlenmiştir" dendi. 

TL dün dolar karşısında en iyi performansı gösteren para birimi olurken, önceki gün Çin- ABD gerilimi endişeleriyle 5.6190’a kadar yükselen bu sabah ise 5.49 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 6,20 civarında yer alıyor.

ABD BORSALARI SERT DÜŞTÜ

Trump’ın "tweet"leri sonrası yeniden ABD-Çin kur savaşlarının başlayacağına yönelik kaygılar Asya ve Avrupa borsaları sonrası Amerikan endekslerini de vurdu. S&P 500 yüzde 3 düşüşle 2 bin 844 bin puandan kapanarak yılın en düşük seviyesine indi. Dow Jones 2.90, Nasdaq 3.47 değer kaybetti. ABD piyasalarının kapanmasının ardından sonra Hazine Bakanlığı Çin'i döviz manipülatörü ilan etti. Çin Ticaret Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada ise Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. 

İki ülke arasında artan gerilimin piyasalardaki risk algısını yükselttiğini belirten uzmanlar, güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin arttığını ifade etti.

Ayrıca, Standard & Poor's yaptığı açıklamada Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyeceği belirtildi.

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