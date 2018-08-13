Dolar kurunu sabitlediler: Alış 6, satış 7 lira

Türk Lirası, dolar ve diğer para birimlerine karşı tarihi kayıplar yaşıyor.

Merkez Bankası (MB) sabah saatlerinde dövizpiyasalarındaki oynaklık ve TL'deki değer kayıplarının önüne geçmek için bir önlem paketi açıkladı.Ayrıca, TL zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 400 baz puanı indirdi ve piyasaya likidite sağladı.

T24'in haberine göre, Merkez'in müdahalesi döviz kurunu bir miktar gevşetirken serbest piyasadaki kur da yuvarlandı. Taksim Meydanı'ndaki döviz büfeleri saat 10.30 itibariyle 6 liraya aldığı doları 7 liraya satıyor.