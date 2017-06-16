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  4. 16 Haziran 2017 10:33

Dolar ne kadar ? Güne yükselişle başladı

Güne yükselişle başlayan dolar, 3,52 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Dolar ne kadar ? Güne yükselişle başladı
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Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde herhangi bir değişiklik yapmadı. Doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle 3,5265'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 3,5147 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,22 artışla 3,5208'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 0,22 yükselişle 3,9278'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,28 değer kazancıyla 4,4959'dan işlem görüyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) dün, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,25 seviyesinde bıraktı. Karar sonrası 1,2794'e kadar yükselen sterlin/dolar paritesi günü 1,2755 seviyesinden tamamladı. Sterlin/dolar parite şu dakikalarda yüzde 10 artışla 1,2769'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bilançosunu küçültmeyle ilgili atacağı adımların ve Fed üyelerinin yapacağı açıklamaların piyasaların odak noktasında olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5350'nin direnç, 3,4750'nin ise destek olarak öne çıktığını söyledi.



AA

para , döviz , türk lirası , tl , dolar