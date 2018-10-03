Enflasyon rakamlarına doların tepkisi ne oldu ? İşte ilk rakamlar

Dolar yeni güne uluslararası piyasada 5,9973 TL seviyesinden başlamıştı. Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yönünü yukarı çeviren dolar 6,09 seviyesini test etti.

Dolar/TL 6.0932/6.0976'dan Euro/TL 6.9440/6.9496'dan işlem görüyor.

Enflasyon, eylül ayında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52 oldu.

Uzmanlar, bugün açıklanan enflasyon verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü PMI ve ABD'de özel sektör istihdamı ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kapanışlar olması durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini söyleyen analistler, 6,10'un ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

İHRACAT DESTEĞİ

Dolar pazartesi günü eylül ayı ihracat rakamının yüzde 22,25 artışla 14,5 milyar dolara yükselmesi ve cari açıktaki düşüş beklentisiyle 5.90 seviyesine dek inmişti. Kur dün de güne 5.95 seviyesinden başlamış, gün içerisinde 6 TL'nin üzerine çıkmıştı.

Öte yandan bireylerin Ağustos ayında yükselen panik döviz talebinin azalmasının da kurdaki gerilemede etkili olduğu belirtiliyor.