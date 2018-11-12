Eylül ayı cari açık rakamları açıklandı

Ödemeler dengesi, Eylül ayında, 2.0 milyar dolar olan beklentilere karşın, 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.



Merkez Bankası'nın verilerine göre, geçen yılın Eylül ayında ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.



Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 46 milyar 58 milyon dolara geriledi.



Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesi sonucu ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel cari dengenin eylülde 2 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu.