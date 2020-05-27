Fitch’ten Türkiye’ye kötü haber!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ‘Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. Kuruluş corona virüsü etkisiyle dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,9 küçülmesini beklerken bu beklentisini yüzde 4,6’ya çıkardı.

Fitch daha önceki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2020 yılında corona salgını etkisiyle yüzde 2 küçülmesini beklediğini duyurmuştu. Fitch bu tahminini de yüzde 3 olarak revize etti. Fitch Türkiye’nin 2021 yılında ise yüzde 5 büyüyeceğini açıkladı.

Raporda, küresel ekonominin 2021’de yüzde 5.1’lik büyüme performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi.

İSPANYA VE İTALYA’DA YÜZDE 9’UN ÜZERİNDE DARALMA

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’yı bu yıl yüzde 6.7’lik bir daralmanın beklendiği raporda, İtalya ekonomisinin 2020’de yüzde 9.5, İspanya ekonomisinin yüzde 9.6 ve Fransa ekonomisinin yüzde 9 küçüleceği öngörüldü. Raporda, İngiltere ekonomisinin ise bu yıl yüzde 7.8 daralmasının beklendiği bildirildi. ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5.6 daralacağı, 2021’de ise yüzde 4 büyüyeceği tahmin edildi.