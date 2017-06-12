Hükümetten büyüme yorumu

Türkiye ekonomisinin 2017 yılının ilk çeyreğinde sergilediği yüzde 5'lik büyüme performansı ve gündemin diğer önemli gelişmelerini, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek NTV yayınında değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV yayınında soruları yanıtlıyor.

Şimşek, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in, "Büyüme, en taze gelişme. Yüzde 5’lik ilk çeyrek büyümesi piyasa beklentilerinin üzerinde, sizin tahminleriniz..." sorusuna yanıtı şöyle oldu:

"Beklenenden daha iyi bir performans ve daha güzel haber şu. Yüzde 5’in 2.8'inin yurt içi talepten, 2.2'sinin yurt dışından geldiği görülüyor. En önemli boyut bu, sadece yüksek büyüme değil daha dengeli bir büyüme görülüyor. İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergelere bakıldığında büyümenin daha da hızlandığını görüyoruz... Sürdürülebilirlik konusu da önemli. Yatırım seferberliği referandum sonrası kendisni daha da güçlü gösterecek.

Büyüme rakamları açıklandı

Bizim en büyük ticari ortağımız Avro bölgesi ve buradaki toparlanma bu sene daha da hızlanacak. Parasal genişleme devam ediyor ve avro’nun daha rekabetçi konumu da destekleyici... Büyük resme bakıldığında hem dış talep destekleyici olmaya devam eder, içeride de belirsizlikler azaldı...

Basit ve net olan; reform gerekiyor ve bizim de üzerinde durduğumuz nokta bu... Çok kritik bir reform döneminin arifesindeyiz. Geçen sene yaptık ama bu devamlılık istiyor. Büyümedeki bu yükseliş kısmen alınan tedbirler ve dış konjektör ile ilgilidir ama en önemli husus, piyasada tekrar güven olması ve reformlarla bunu pekiştereceğiz...

YIL SONU BÜYÜME HEDEFİ

Büyümede yıl sonu hedefi yüzde 4,4 ama ululslararası kuruluşlarda güncelleme var, siz güncelleme yapacak mısınız?

Bizim hedefimiz oldukça iddialı görülüyordu ama gerçekçi olduğu ortaya çıktı. Şu an itibarıyla gerek ilk çeyrek büyümesi gerek ikinci çeyreğe yönelik öncü göstergeler büyümeinin bizim hedefimizin üstünde gerçekleşeceğini gösteriyor... Türkiye'yi tekrar yüzde 5 ve üzeri büyüme patikasına oturtabiliriz ve burada reformlar çok önemli...

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:

- Enflasyonun yüzde 10'un üzerine çıkmış olması bizim için kabul edilebilir bir durum değil. Gerekeni yapıyoruz ve yapacağız. Hızlı bir şekilde tek haneye sonra da inşallah düşük tek haneye çekmemiz gerekiyor.