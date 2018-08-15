Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi bugün yaptığı açıklamada "Katar, 2016 yılında Türkiye’deki başarısız darbe girişiminde olduğu gibi, Türk kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir ve kardeş Türk halkının her zaman yardımına ilk koşandır" demişti.

Büyükelçinin bu açıklamasından kısa bir süre sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ziyaret kapsamında çalışma yemeğinde bir araya geldi. Samimi fotoğrafların geldiği zirve, yaklaşık üç buçuk saat sürdü.

Zirveden sonra sonra Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağı açıklandı.

Yaklaşık 3,5 saat süren çalışma yemeğinde liderlere Katar Maliye Bakanı Al Emadi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik etti.

Katar Emiri ülkesinin Türkiye'ye doğrudan 15 milyar Dolar yatırım yapacağını söylediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim arasındaki görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan basın açıklaması şu şekilde:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelmişlerdir. Katar Emiri Şeyh Temim’in çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirmişlerdir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif El-İmadi’nin de hazır bulundukları görüşmede iki lider, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etmişlerdir."

