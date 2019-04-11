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  4. 11 Nisan 2019 14:55

KOBİ'lere 3 milyar liralık yeni destek

Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanacak kefalet desteğiyle AB tarafından yürütülen COSME programı kapsamında KOBİ'lere 3 milyar lira tutarında kredi kullandırılabilecek.

KOBİ'lere 3 milyar liralık yeni destek
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Kredi Garanti Fonu'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve büyümelerini desteklemek amacıyla yürütülen COSME projesi, Türkiye’de KGF iş birliği ile hayata geçecek. 

Bu kapsamda Avrupa Yatırım Fonu tarafından KGF’ye kontrgaranti anlaşması ile hibe fon sağlanacak olup kefalet işlemleri Kredi Garanti Fonu’nun öz kaynaklarından yapılacak. KGF de bu kredilerin yüzde 80’ine kefalet verecek. 

Sağlanacak kefalet desteği ile her bir KOBİ, 12 ayı ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vade ile 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. KOBİ’ler COSME projesi için Akbank, Alternatif Bank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, İNG Bank, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olmak üzere projeye dahil olan toplam 16 bankaya başvurabilecek.

Bu proje kapsamında KOBİ'lere yaklaşık 3 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor. 

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