Kriz kahinini Roubini'den Türkiye için kritik açıklama

Dünyada “Kriz Kahini” olarak tanınan Ekonomist Roubini, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nouriel Roubini, "Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci yarısında döviz krizi ve finansal baskılar sonucu meydana gelen durgunluk döneminden çıktı ve ihracatın daha rekabetçi olmasıyla cari açık düştü. Türkiye'de ekonomik büyüme pozitif seyredecek ve önümüzdeki yıl için büyüme yüzde 3 civarında olacak" dedi.

Roubini, "ABD ve Çin arasındaki Faz 1 anlaşması ile ticaret anlaşmazlıkların durması küresel piyasaları iyileştirdi. İki ülke arasında gümrük vergileri düşecek, bu piyasa duyarlılığı, ticari duyarlılık ve aynı zamanda küresel ekonomideki mütevazı iyileşme için de olumlu olacak" ifadelerini kullandı.

Roubini şöyle devam etti:

"IMF Başkanı Christine Legarde, mali politikayı ekonomik gelişim ve talep için yönlendirici olarak kullanmasına rağmen, gelecek 12 ay içerisinde mali politikanın sadece ılımlı bir genişleme gösterecek. Avrupa’da merkez bankalarının gidebileceklerinin sınırına ulaşsalar bile, daha fazlasını yapmaya zorlanacaklar.

Küresel ekonomide durgunluk, küresel finansal veya bankacılık krizi beklemiyorum. Ancak finansal savunmasızlıklar artıyor. Bunlar özel ve kamu borçlarıdır ve nihayetinde bir krizi daha tetikleyeceklerdir.