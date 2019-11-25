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  4. 25 Kasım 2019 10:58

Merkez Bankası ekonomide beklenen veriyi açıkladı !

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, imalat sanayi verilerini açıkladı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı yüzde 77.2 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası ekonomide beklenen veriyi açıkladı !
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Merkez Bankası'nın açıklamasına göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Kasım ayında yüzde 77.2 olarak gerçekleşti. Önceki ise yüzde 76.4'tü.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Kasım'da bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1786  işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

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merkez bankası , ekonomi , imalat , veri
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