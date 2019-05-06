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  4. 06 Mayıs 2019 10:10

Merkez Bankası’ndan enflasyon için yeni açıklama

Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı. Kurum raporunda işlenmiş gıda fiyatlarının yüksekliğine vurgu yaptı. Merkez raporunda kira grubunda aylık artışların düşük seyrini koruduğunu ifade etti.

Merkez Bankası’ndan enflasyon için yeni açıklama
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Merkez Bankası raporunun özet bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,69 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,21 puan azalarak yüzde 19,50 olmuştur. Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etmiş, hizmet enflasyonu görece yatay seyrini sürdürmüştür. Çekirdek göstergelerin ana eğilimi ise düşük seviyelerini korumuştur. Bu dönemde, enerji grubunda fiyatlar aylık bazda artsa da yıllık enflasyon baz etkileriyle gerilemiştir. Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürmüştür.

Ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki yükselişte şehirlerarası karayolu yolcu taşıma hizmetleri belirleyici olmuştur. Diğer hizmetler grubunda, emek yoğun kalemlerde (bakım onarım, ev içi hizmetler, berber-kuaför vb.) fiyat artışlarının yüksek seyrettiği gözlenmiştir. Bunun yanında, geçmiş enflasyona endeksleme davranışına da bağlı olarak eğitim hizmetlerindeki yüksek fiyat artışları devam etmiştir. Kira grubunda ise aylık artışlar düşük seyrini korumuştur.

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