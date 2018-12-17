Sosyal medya fenomenlerine vergi incelemesi

Dikkat çeken paylaşımlar ve videolarla sosyal medyada her gün çok sayıda kişiyi takipçi listelerine kazandıran fenomenler ile yine aynı mecralardaki ünlü isimlerin milyonluk hesapları reklam sektörünün de iştahını kabartıyor.

Yeni Şafak gazetesinden Kenan Biter'in ahberine göre bazen direk, bazen viral, bazen de hesap sahibinin test ederek reklamını yaptığı ürünlerden fenomenlerin elde ettiği aylık kazançlar ise 500 bin TL'yi aşıyor.

Sadece fenomenler değil başta şarkıcılar olmak üzere alanlarında ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden şöhretin getirisini hatırı sayılır oranlarla alıyor.

İşte internet üzerinden yaşanan bu hareketliliği gören Hazine ve Maliye Bakanlığı 2016 yılında vergi mevzuatı açısından gerekli tüm alt yapıyı hazırladı. Geçtiğimiz aylarda özellikle Maliye eski Bakanı Naci Ağbal’ın da uyarıda bulunmasının ardından sosyal medya fenomenleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın radarına girdi.

Elektronik ticaret platformları başta olmak üzere tüm internet sitelerini tarayan idare, sosyal medya hesapları üzerinden ürün tanıtımı yaparak gelir elde eden ve bunu beyan etmeyerek vergisini ödememiş kişilere yönelik harekete geçti.

Bu yönde Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Risk Analiz Merkezi'nde de internet üzerinden yürütülen ticaretin ve dijital hizmetlerin izlenmesi için özel bir birim kuruldu.

Söz konusu birimde sosyal medyada ciddi takipçisi sayısı bulunan kişiler banka hesapları üzerinden çapraz sorgulama yapılarak karşılığı olmayan ödemeler için Gelir İdaresi Başkanlığı’na davet edilmeye başlandı.

Yapılan davetlerde Bakanlığa bağlı vergi uzmanları söz konusu kişilere elde edilen kazançlara yönelik gerekli evrakları sorarak kazancın kaynağını tespit etmeye çalışıyor. Yapılan sorgulamalarda ödeme yapan şirketlerin de hesapları mercek altına alınıyor. Şirketlerin bu noktadaki beyanında bir tutarsızlık olması halinde vergi incelemesi yeni bir boyut kazanıyor.

Kurum ayrıca sosyal medya hesapları ve Youtube üzerinden kimlere ödeme yapıldığını, ne kadar sürdüğünü tespit edip bu kişileri resen vergi mükellefi yaparak kazançları oranında vergi de çıkarabiliyor.

Fenomen ya da içerik üreticilerinin 18 yaşından küçük olmasının vergi mükellefliği bakımından herhangi bir ayrıcalığı da olmuyor. Vergilendirme işlemleri her türlü gerçekleştirilebiliyor. 18 yaşın altında kazanç elde eden kişilerin ise vergi beyannamesini yasal temsilcileri dolduruyor.

Yurt dışı hilesine karşı adım

Düzenlemenin gündeme gelmesinin ardından vergi ödememek için yurt dışında ikametgah gösterme gibi hilelere başvuranlara yönelik de çalışma başlatıldı. Fenomenlere yurt dışında bile olsa Türkiye’de elde ettikleri kazançları oranında vergi çıkarılıyor.

Kazanç elde ettiği halde bunun vergisini ödememek için beyanda bulunmayan kişilere ödenmesi gereken verginin bir katı kadar ceza veriliyor. Ayrıca ödemesi gereken vergiyi ödemesi gereken süreden tahsil edilen zamana kadar da faiz uygulanıyor.