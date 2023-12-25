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Finansal hizmetlere güven aralıkta yükseldi

Finansal hizmetlere güven aralıkta yükseldi
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TCMB verilerine göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta 0,6 puan artışla 161,4 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre endeks, aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 161,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE’yi azalış yönünde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE’yi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre son üç ayda istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir de güçlendi.

Etiketler tcmb Finansal hizmetlere güven Finansal hizmetlere güven endeksi
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