Fiyatları yükseltip yüzde 10 indirdiler

Döviz kurlarında yaşanan spekülatif yükselişin etkisi ile enflasyon rakamlarının yüzde 24’lere yaklaşması üzerine ekim ayının başında başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı’na katılan firma sayısı bir ayda 2500’ü aştı.

Yeni Şafak gazetesinden Kenan Biter'in haberine göre programa katılan firmalar tüm satış kanallarında belirledikleri ürünleri minimum yüzde 10 olmak üzere indirimli satmayı da taahhüt etmiş oldu. Ancak kimi markaların vitrinlerine yüzde 10 enflasyonla mücadele indirimi yazmasına rağmen fiyatlarında indirim yapmadığı görüldü.

Dolar 5 liraya düştü fiyat listeleri değişmedi

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında yapılacak olan yüzde 10’luk indirimlerin tüketicinin mutfağına tam anlamıyla yansımadığını ifade eden Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, döviz kuru 7 liraları gördüğünde piyasada düzenlenen fiyat listelerinde döviz kuru 5 lira seviyelerine kadar düşmesine rağmen hiçbir düşüş olmadığına dikkat çekti.

99 TL’lik bot 139 TL’ye çıkarılıp yüzde 10 indirimle satılıyor

Birçok firmanın yüzde 10’luk enflasyon indirimini göstermelik yaptığını, önce fiyatların yükseltildiğini sonra ise indirim adı altında kampanyalar yapılarak tüketiciyi tüketime yöneltme algısı oluşturulduğunu kaydeden Koçal, birçok tüketiciden bu yönde şikayetler aldıklarını ifade ederek şöyle konuştu;

‘’Yüzde 10’luk enflasyon indirim kararı öncesi fiyatların tutarı yüzde on indirim yaptık diyerek aynı şekilde uygulanıyor. Hatta kış nedeniyle birçok ürünlerde maalesef artışlar söz konusu. Örneğin enflasyon ile mücadele programı öncesi bir botun fiyatı 99 TL iken, karar sonrası 139 TL’ye çıkarılıp bu rakam üzerinden yüzde 10 enflasyon indirimi yapılarak satılıyor.’’

Denetim yok

Yüzde 10 enflasyon indirimi kararının sağlıklı uygulanabilmesi için, ürünlerin sabit fiyatlarının olması ve bu fiyatlar üzerinden indirim denetimi yapılması gerektiğini kaydeden Koçal, ‘’Bu fiyat listeleri de meslek ve esnaf odaları tarafından belirlenmelidir. Meslek ve esnaf odaları gerek döviz kuru artışı nedeniyle girdilerinde artış olmamasına rağmen fiyatları artıranlar ile ilgili gerek enflasyon ile mücadele kapsamı çerçevesinde kendi üyeleri nezdinde hiçbir girişimde bulunmamışlar, hiçbir iç denetim mekanizmalarını çalıştırmamışlardır. Serbest piyasa ekonomisi denetimsiz ekonomi değildir. Meslek ve esnaf odaları kendi iç etik kurallarını acilen belirlenmeli.’’ diye konuştu.

Tüketiciyi kandırana kapama cezası verilmeli

Sonbaharın bittiği bu günlerde yine mağazaların birçoğunda ya kapatıyoruz indirimleri ya da sezon sonu indirimleri ile ilgili levhalar yer almaya başladığına dikkat çeken Koçal, Her sezon sonu kapatıyoruz indirimleri ve sezon sonu indirimlerini yazıları ile tüketici, tüketime körüklenmektedir. İndirim fiyatları önce bindirilmekte sonra indirilmektedir. Yıllardır söylüyoruz, indirim yapan mağazalar denetlenmeli, gerçeği yansıtmayan mağazalar kapatmaya kadar caydırıcı cezalar uygulanmalı, kimsenin tüketiciyi istismar etme hakkı yoktur.’’ dedi.

Dikkat çeken çağrı: Ağustos'a dönelim

Sonuç olarak, ne enflasyon indirimi ne de dövizin düşmesinin tüketicinin cebine yansımadığını, bunun yansıması için ise odalar, belediyeler, bakanlık yetkilileri ve tüketici örgütlerinin birlikte koordineli çalışmalar yaparak çözümler üretilmesi gerektiğini de aktaran Koçal dikkat çeken bir çağrıda da bulundu.

Gerek kamunun verdiği hizmet bedellerinde gerek ise özel sektör tarafından piyasaya sürülen mal ve hizmetlerde bir radikal karar alalım diyen Koçal, ‘’Ya ağustos ayı fiyatlarına dönelim, ya da denetimleri ağustos ayı fiyatlarına göre yapalım.’’ dedi.

Bakan Albayrak: Bazı marketler iyi uygulamıyor

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında enflasyonla mücadele programına da değinerek son rakamları paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak özellikle gıda ve giyimde yapılan indirimleri çok yakında takip ettiklerini bazen hafta sonları dolaşırken mağaza vitrinlerine baktığını belirtip, ‘’Migros çok ciddi bir şekilde uyguluyor. Ben teşekkür ediyorum. Bazı market zincirleri o kadar iyi uygulamıyor.’’ sözleri ile indirim afişi asıp da indirim yapmayanlara üstü kapalı uyarıda bulunmuştu.

Enflasyonla mücadele programına bir ayda THY, Pegasus, Koç, Sabancı, Boyner, Eczacıbaşı, Yıldız, Doğuş Grubu, Mediamarkt, Teknosa, Koçtaş, Ülker, Eti, Torku, Pınar, Saray, Suryapı, Vatan Bilgisayar, Sanko, Simit Sarayı, İstikbal, Bellona, Mondi, Çilek ve Vestel'in de aralarında yer aldığı 2500'den fazla kuruluş destek verdiğini açıkladı. Söz konusu mücadeleye destek veren firmalar, mağazalarında "Enflasyonla Topyekun Mücadele" logosu kullanıyor ve logoda, firmanın aldığı karar doğrultusunda yaptığı indirim oranı yer alıyor.

