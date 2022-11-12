FTX'in patronu 10 milyar doları gizlice transfer etmiş!

İflas başvurusunda bulunan kripto para borsası FTX'in patronu Sam Bankman-Fried’ın, müşterilerine ait 10 milyar dolarlık fonu diğer şirketine gizlice transfer ettiği, bu paranın 1 milyar dolarlık kısmının ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX’te iflasa giden sürece dair dudak uçuklatan detaylar otaya çıkmaya devam ediyor.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, FTX’in kurucusu olan ve iflas başvurusuyla birlikte dün istifa eden CEO Sam Bankman-Fried’ın, müşterilere ait 10 milyar doları gizli bir şekilde FTX’ten kendi işlem şirketi Alameda Research’e transfer etti ve bu paranın da büyük bir kısmı daha sonra ortadan kayboldu.

Habere göre, FTX müşterilerine ait en az 1 milyar dolarlık para ortadan yok oldu. Yok olan miktar için bir kaynak 1,7 milyar dolar rakamını verirken, bir diğer kaynak bu miktarın 1 ile 2 milyar dolar arasında olduğunu öne sürdü.

FTX’in müşteri fonlarını Alameda’ya aktardığı biliyordu ancak ortadan kaybolan fonlar ilk kez gündeme getirilmiş oldu.

30 yaşındaki Bankman-Fried’ın geçen hafta pazar günü şirketin üst düzey yetkilileriyle finansal deliğe dair bilgileri paylaştığı belirtildi.

Reuters’a yazılı mesaj gönderen Bankman-Fried, “gizlice para transferi” iddiasını yalanlarken, bir yanlış anlama olduğunu öne sürdü.

FTX ve Alameda ise konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

MUHASEBE SİSTEMİNDE ‘ARKA KAPI’ YAZILIMI

Reuters, FTX’in hukuk ve finans ekiplerinin incelemesinde ayrıca Bankman-Fried’in muhasebe sisteminde “arka kapı” olarak tanımlanan bir yazılım kullandığının ve bu “arka kapı” yazılım sayesinde denetçiler fark etmeden şirketin mali kayıtlarının değiştirilebildiğinin ortaya çıktığını yazdı.

10 milyar dolarlık gizli transferin de bu yazılım sayesinde yapıldığı öne sürüldü.

Reuters’ın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), FTX’in müşteri fonlarını idaresi ve kripto kredi faaliyetleriyle ilgili soruşturma yürütüyor.

ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu da konuyla ilgili soruşturma yürütüyor.

17 MİLYAR DOLARLIK SERVETE ULAŞMIŞTI

2019’da kurulan FTX, dünyanın en büyük borsalarından biri haline gelmiş ve Ocak 2022’de 32 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı. Bankman Fried’ın serveti de 17 milyar dolara kadar yükselmişti.

FTX’in yatırımcıları arasında, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in yanı sıra finans devleri SoftBank ve BlackRock da bulunuyordu.

FTX’in likidite krizi ve iflas başvurusuyla birlikte kripto para piyasasında deprem yaşanmış ve Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda sert değer kaybı görüldü.

İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Bahamalar merkezli FTX’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı belirtilmişti.

Şirketin CEO’su Bankman-Fried’in de istifa ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yerine John J. Ray’in atandığı kaydedilmişti.

FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

Bankman-Fried, şirketinin likidite sorununu çözebilmek için 8 Kasım'da Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binance’in FTX’i satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı.

Binance, görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

ZHAO'NUN FTT HAMLESİ LİKİDİTE SORUNU YARATMIŞTI

Zhao, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, FTX’e ait FTT adlı tokenları “yaptıkları son değerlendirmeler” neticesinde satma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Açıklamanın ardından, FTT, kripto para borsalarında yüzde 90’a yakın değer kaybederek an itibarıyla yaklaşık 2,5 dolardan işlem görüyor.

ABD merkezli FTX borsasındaki para çekim işlemlerinin önemli miktarda artırması nedeniyle çok sayıda kullanıcı, borsadaki paralarını çekmekte sorunlar yaşıyordu.