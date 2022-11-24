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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), İnteraktif Vergi Dairesi'nin logosu ve ekran görüntülerinin kullanılarak sahte internet siteleri oluşturulduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sahte internet sitelerine karşı uyarıda bulundu.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, Başkanlık tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesinin logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak oluşturulan sahte internet sitelerinin bir örneği paylaşıldı.

Söz konusu sahte internet sitelerinde çekiliş düzenlendiğine işaret edilerek, mükelleflerin şahsi bilgilerinin usulsüz bir şekilde ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

İNTERNET SİTESİ ADRESİ YAZARAK GİRİŞ YAPIN

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak ödemelerde tarayıcıya "www.gib.gov.tr", anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak ödemelerde ise tarayıcıya ilgili bankanın internet sitesi adresinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili hak kayıplarının önlenmesi için mağduriyet ve şikayetlerin şahsi olarak adli makamlara iletilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Etiketler gelir idaresi başkanlığı dolandırıcılık sahte site vergi
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