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Gelir İdaresi'nden vergi borcu olanlara indirim müjdesi

Gelir İdaresi'nden vergi borcu olanlara indirim müjdesi
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Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borcu veya vergi cezası olan mükelleflere yüzde 50 indirim sağlayan "müjdesini" tek tek açıkladı.

Vergi gelirlerini artırmak için borçları tahsil etmeye çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin vergi cezalarını indirimli ödemesi için bilgilendirme broşürü hazırladı.

Broşürde, indirim uygulanacak cezalar, kimleri kapsadığı, indirim oranları, dava süreçlerinde indirim, uzlaşma süreçleri ve indirim arasındaki ilişkiye dair detaylı bilgiler yer aldı.

Vergi indirimi kimleri kapsıyor?

Konuya ilişkin paylaşılan broşüre göre cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabiliyor.

Zamanında başvurulan cezalar ve ilgili şartların taşınması halinde yüzde 50 indirim uygulanıyor.

2024 yılında 23 bin lirayı aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için ise yüzde 75 indirim uygulanıyor.

Ceza indiriminden yararlanma şartları

Hazırlanan broşüre göre tarh edilen vergi ile indirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarının 1 ay içinde veya teminat gösterilmesi halinde vadenin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekiyor.

Öte yandan başvuru için cezanın dava konusu yapılmamış olması gerekiyor.

Davadan vazgeçene ceza indirimi

Dava açan mükelleflerin süresi içinde davasından vazgeçmesi halinde ise ceza indirimi uygulanıyor. Ancak, indirimden yararlandıktan sonra dava açılması halinde indirim iptal ediliyor.

Etiketler Vergi cezalarında indirim vergi borcu vergi cezası indirim indirim fırsatı
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