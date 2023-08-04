  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Haberler kötü! Yıl sonu enflasyon tahmini uçtu!

Haberler kötü! Yıl sonu enflasyon tahmini uçtu!

Haberler kötü! Yıl sonu enflasyon tahmini uçtu!
Güncelleme:

Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın eylül sonrasında da faiz artışlarına devam edebileceğini belirterek Türkiye'nin yıl sonu TÜFE tahminini de artıran analistler enflasyonun Mayıs 2024’te yüzde 67 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı.

ABD merkezli Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’na yeni atamaların ardından eylül sonrasında faiz artışı görülmesi olasılığının arttığını belirtti.

Aralarında Hande Küçük’ün de olduğu Morgan Stanley analistleri, TCMB’nin bu ay 150 baz puanlık artışla faizi yüzde 19’a çıkarmasını, Eylül'de ise 100 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor.

Bloomberght'nin aktardığına göre, analistler raporda, "Enflasyondaki yükselişe rağmen TCMB'nin faiz artırımlarına kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YIL SONU TÜFE TAHMİNİ YÜZDE 62 OLDU 

Analistler yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 62’ye yükseltirken enflasyonun Mayıs 2024’te yüzde 67 ile zirve yapmasını bekliyor.

Raporda "TCMB tarafından işaret edilen kademeli faiz artırım hızı göz önüne alındığında, kur ve vergi/yönetilen fiyatlardaki potansiyel ilave ayarlamalar enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü riskler oluşturuyor" değerlendirmeleri yer aldı.

 

Etiketler yıl sonu enflasyonu enflasyon enflasyon rakamları morgan stanley
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü şarkıcı yakıtı bitince yolda mahsur kaldı
TOGG fabrika şantiyesinde iş bırakma eylemi!
Kan donduran kadın cinayeti sonrası şoke eden görüntü
Kayıp ekonomisti bulana 1 milyon lira ödül
Yargıtay'dan ''işçi hakkı yiyen'' patronlar için emsal karar
Dev afişler de işe yaramadı: 20 bin TL maaşa kimse dönüp bakmadı!
İslam Memiş'ten Dolar ve altın için kritik uyarı
''Mansur Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday...''
Kasko fiyatları uçtu, araç sahipleri araç sahibi olduğuna pişman oldu
İstanbul'da güpe gündüz dehşet! Silahlı saldırı anı kamerada