Halkbank da dijital bankacılığa geçiyor

Halkbank, dijital katılım bankacılığına adım atarak, bağlı ortaklığı olarak planlanan yeni bankası için BDDK'ya izin başvurusunda bulundu.

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, katılım bankası kuruluş sürecine ilişkin detaylara yer verdi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bankamız bağlı ortaklığı şeklinde kurulması planlanan katılım bankasının kuruluş işlemlerine ilişkin olarak, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na izin başvurusu yapılmış olup gelişmeler kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."