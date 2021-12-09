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Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati asgari ücretle ilgili, "Herkesin beklentisini karşılayacak bir artış planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Mecliste yaptığı açıklamada, "Bu yılın sonunda cari açığın milli gereli oranının yüzde 2,6’nın altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Nebati ayrıca asgari ücret konusuyla ilgili,"Beklentiyi karşılayacak artış planlıyoruz." dedi.

Etiketler nebati asgari ücret maliye
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