Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ek bütçe hazırlığı mı var ?
Deprem nedeniyle gerçekleşecek fazladan harcamalar ve enflasyonun beklentileri aşması nedeniyle çıkan "Hazine ve Maliye Bakanlığı için ek bütçe ihtiyacı çıkabilir" haberlerine yalanlama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada böyle bir konunun gündemde yer almadığı ifade edildi.
Deprem nedeniyle gerçekleşecek fazladan harcamalar ve enflasyonun beklentileri aşması nedeniyle çıkan "Hazine ve Maliye Bakanlığı için ek bütçe ihtiyacı çıkabilir" haberlerine yalanlama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada böyle bir konunun gündemde yer almadığı ifade edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bazı mecralarda Bakanlığımızın gündeminde ek bütçe olduğu ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an için bakanlığımızın gündeminde ek bütçe konusu yer almamaktadır." denildi.
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