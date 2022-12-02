Hazine yine borçlandı; ödeyeceğimiz faiz dudak uçuklattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımında 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi. Buna göre Türkiye 5 yılda yüzde 9’dan yıllık 180 milyon dolar faiz ödeyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kupon oranı yüzde 9,875 olan Ocak 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 9 oldu. Faizleri düşürdüğünü “iddia eden” iktidar, yapılan hesaba göre, bir yılda 180 milyon dolar faiz ödeyecek. Bu ihraçla birlikte, Ocak 2028 vadeli tahvilin toplam tutarı 3,5 milyar dolar oldu.

Yabancı tefecilerden yıllık yüzde 9 faizle 2 milyar dolar borç alan Hazine, Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımına 150’ye yakın yatırımcı, artırım tutarının 2,5 katından fazla talep gösterdiğini paylaştı.

Tahvilin yüzde 55’i Orta Doğu, yüzde 22’si Birleşik Krallık, yüzde 13’ü ABD, yüzde 6’sı diğer ülkeler ve yüzde 4’ü Türkiye’deki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 11 milyar ABD doları tutarında finansman sağlandı. Hazine'nin 2022 için 12,9 milyar dolarlık dış borç dönüşü bulunuyordu.