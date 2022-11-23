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HP binlerce kişiyi işten çıkaracak

HP binlerce kişiyi işten çıkaracak
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Teknoloji devi HP, bilgisayar ve teknolojik gereç satışlarındaki düşüş nedeniyle 2025 yılına kadar 4 ila 6 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Pandeminin ardından talebin azalması ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle çalışan sayısını azaltacak şirketler arasına Alman devi Hewlett-Packard (HP) da katıldı.

Şirket, 2025’e kadar 4 ila 6 bin çalışanı ile yollarını ayıracağını duyurdu.

İşten çıkarmaların da dahil olduğu bir dönüşüm planı 'Future Ready Transformation'ı devreye koyacağını açıklayan şirket, söz konusu dönüşüm için yaklaşık bir milyar dolar harcayacağını bildirdi.

Bununla birlikte şirket, sorunlara rağmen 2025 mali yılı sonuna kadar 1.4 milyar dolar kâr bekliyor.

Dünya çapında yaklaşık 61 bin çalışanı bulunan HP, geçen seneden beri gelirlerinde yüzde 11, yaklaşık 14.8 milyar dolar düşüş kaydetmişti.

Etiketler hp hewlett-packard işten çıkarma
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