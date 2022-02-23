  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İbrahim Tatlıses'in hevesi kursağında kaldı! O ihale iptal edildi

İbrahim Tatlıses'in hevesi kursağında kaldı! O ihale iptal edildi

İbrahim Tatlıses'in hevesi kursağında kaldı! O ihale iptal edildi

Balıkesir'de, sanatçı İbrahim Tatlıses'in kazandığı alışveriş merkezi ihalesi Burhaniye Belediyesi tarafından iptal edildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye tarafından yapılan, sanatçı İbrahim Tatlıses'in kazandığı alışveriş merkezinin yapımı ve işletilmesi ihalesi iptal edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak sözleşme iptal edilmiştir” denildi.

Burhaniye Belediyesi, Taylıeli Mahallesi'nde 23 bin 761 metrekare alanda 3 bloktan oluşacak alışveriş merkezi için geçen yıl 28 Aralık'ta ihale yaptı. Kapalı teklif usulü ihaleyi, sanatçı İbrahim Tatlıses adına katılan şirketin genel müdürü Şule Yazar kazandı. İbrahim Tatlıses ilçeye gelerek, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile sözleşme imzaladı.

700 kişiye istihdam sağlayacağı belirtilen projenin ihalesi, Burhaniye Belediyesi tarafından iptal edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Belediyemizce 23 yıllık üst kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan alışveriş merkezi sözleşmesi; idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır" denildi. 

DHA

Etiketler ibrahim tatlıses alışveriş merkezi ihalesi burhaniye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ufukta değil, burnumuzun ucunda... Benzin ve motorine zam göründü
Altın fiyatları için İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı
Metin Özkan ''montaj'', Ufuk Enginler ''korktum'' dedi
Üç Kız Kardeş’in güzeli Özgü Kaya, mankenlere taş çıkardı
Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş.... Piyasalar uçuşa geçti!
Emekli bayram ikramiyeleri için işte masadaki 3 formül
Ukraynalılar, Rusya'nın olası askeri saldırısını böyle bekliyor
''Zam manyağı'' olan vatandaştan ''ısıtan'' icat: 1 litrelik benzinle 1 aylık tüpünü icat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu
Ali Sunal ve eşinden kötü haber