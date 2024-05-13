IMF Başkanı açıkladı: Yapay zeka işgücü piyasasını ne kadar etkileyecek?

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, son dönemlerde gelişen yapay zeka teknolojisi hakkında konuştu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin 2020'den beri birçok şoka rağmen "son derece dirençli" olduğunu söyledi. Georgieva, küresel bir resesyonda olmadıklarını ve bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,2'lik bir büyüme öngördüklerini belirtti. Enflasyonun "neredeyse her yerde düşüşte" olduğunu ve bu yılın sonlarında daha da gerilemesini beklediklerini ifade etti.

YAPAY ZEKA İŞGÜCÜ PİYASASINI NE KADAR ETKİLECEK?

Georgieva, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda işgücü piyasası üzerinde büyük bir etkisi olacağını ve gelişmiş ekonomilerde işlerin yüzde 60'ını, dünya genelinde ise işlerin yüzde 40'ını etkileyebileceğini söyledi. Bu durumun işgücü piyasasında büyük bir değişime yol açacağını ve buna hazırlanmak için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Georgieva'nın konuşması, iklim değişikliği ve gelişmekte olan ekonomilerin borçlarıyla mücadele konusunda harekete geçme çağrısında bulunan protestocular tarafından bir kaç kez bölündü.

Aynı etkinliğe katılan İsviçre Merkez Bankası Başkanı Thomas Jordan ise İsviçre'de enflasyonla mücadelenin artık çok ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Jordan, enflasyon görünümünün çok daha iyi ancak çok fazla belirsizlik olduğunu aktardı.