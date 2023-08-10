IMF Büyük Bir Fırsat Olabilir mi?

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serim, Uluslararası Para Fonu (IMF) hakkında açıklamalarda bulundu.

Serim açıklamasında, "Gelişmekte olan piyasalara yatırım yapabilen fonlar uzun zamandan beri Rusya ve Çin’e yatırım yapamıyorlar. Gerek jeopolitik gelişmeler gerekse malum yaptırımlar ellerini bağladı. Fon kaynaklarında ciddi bir birikme oldu. Türkiye bu fonlar için ideal. İlgilerini de her fırsatta dile getiriyorlar. İşte bu noktada IMF ile anlaşmış bir Türkiye'ye para getirmek için bir yarış bu fonlar arasında yaşanabilir. Kimsenin tahmin etmediği miktarda bir fon girişi, borsamıza, devlet tahvillerine ve doğrudan yabancı sermaye yatırımı şeklinde gelebilir. Arjantin'e 46 Milyar Dolarlık bir paket tahsis etmiş IMF, kanaatimce Türkiye istese yarın en az 50 Milyar Dolarlık bir programı gündemine alır. Bu noktada programın büyüklüğünün de bir önemi yok esasen. Önemli olan yatırımcıların ihtiyacı olan öngörülebilir ve rasyonel ekonomi yönetiminin geçici olmadığını IMF’nin şahitlik ve danışmanlığıyla tescillemek. Türkiye çok cazip bir ülke. Yabancılara her zaman iyi getiriler vermiş bir ekonomi. Bu noktada rekorlara imza atabilecek bir potansiyel var. Ekonomistlerimizin çoğunun yaptığı yorumları fevkalade bilimsel ve doğru bulmakla birlikte, sebepleri gayet izah edilebilir ama dozu kaçmış bir karamsarlık görüyorum. Altyapısı modern, çalışkan ve üretken Türkiye’nin ihtiyacı olan ne varsa politik iradenin alacağı doğru kararlarla ulaşılabilir” dedi.