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İngiltere'de benzin ve dizel fiyatları rekor kırdı

İngiltere'de benzin ve dizel fiyatları rekor kırdı

İngiltere'de akaryakıta yapılan zamların ardından benzin ve dizelin fiyatı rekor kırdı. Benzinin litresi 1.51 sterlin, dizelin litresi ise 1.54'ten satılıyor.

İngiltere genelinde yapılan zamlarla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalarda da tekrar değişikliğe gidildi. İngiltere Otomobil Derneği'nin yaptığı son açıklamaya göre, ülke genelinde benzinin litre fiyatı 1.48'i aşarak 1.51 sterline, dizel fiyatı ise litre başına 1.51'i aşarak 1.54 sterline yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

55 LİTRELİK DEPO 81 STERLİNE DOLUYOR
İngiliz araç sigorta şirketi Raf sözcüsü Simon Williams, 55 litrelik bir aracın yakıt deposunun tamamen doldurulması için 81,41 sterline ihtiyaç duyulduğu belirtirken, "Petrol fiyatının varil başına 100 doların eşiğine gelmesi ve perakendecilerin toptan akaryakıt artışını fiyatlara hızlı bir şekilde yansıtmaya istekli olmasıyla, önümüzdeki haftalarda günlük bazda yeni rekorlar kırılabilir" ifadelerini kullandı.

YENİ ZAMLAR KAPIDA
İngiltere'de 1992 yılının Mart ayından bu yana yıllık enflasyon seviyesi yüzde 7,2 seviyesine ulaşarak, yeni bir rekor kırdı. Gaz ve Elektrik Piyasaları Ofisi (Ofgem), 1 Nisan itibari ile gaz ve elektrikte de yüzde 54'e yakın bir artış olacağını açıklamıştı.

İHA

Etiketler ingiltere akaryakıt motorin dizel
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