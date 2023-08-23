İslam Memiş duyurdu: ''Yeni genelgeler yolda!''

Para ve değerli metaller uzmanı piyasa analisti İslam Memiş, ekonomi yönetiminin atacağı yeni adımları "yeni genelgeler yolda" diyerek duyurdu.

tv100.com yazarı İslam Memiş, yapılan denetimler sonrasında zincir marketlere yönelik yeni bir genelgenin hazırlandığını yazdı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, makarna, sıvı yağ, pirinç ve temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları incelediğini belirten Memiş, denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldığını aktardı.

Otomotiv sektörü için alınan karar ve tedbirlerin karşılık bulduğunu ve fiyatların gerilemeye başladığına işaret eden İslam Memiş, ekonomi yönetiminin şimdi de gıda sektörü için harekete geçtiğini ve özellikle zincir marketler için yeni genelgelerin geleceğini açıkladı.

İslam Memiş, ekonomi yönetiminin hazırladığı genelgelerin detaylarını da "2024 Ocak ayında öngördüğüm yeni genelgeyle beraber çok çok büyük gıda şirketlerinin tedarikçilere verdiği 60 günlük vade çekine süre sınırı getirilebilir. Alt şirketler incelemeye alınabilir. Yani, farklı isimde kurulan tedarik şirketlerinin büyük marketlerle alakası olup olmadığı tespit edilir. Market zincirlerinin, parkende mağaza mesafeleri yeniden düzenlenebilir. Özellikle büyük gıda şirketlerine ürün satan tedarikçilerin sözleşmesinde de yenilenmeye gidilebilir. Büyük marka toptancılarının veya marketlerin alt tedarik şirketlere uyguladığı şartlar yenir yutulur cinsten değil. Sözüm ona kurumsallık denen düzene hakkaniyetli bir çözüm yolda! Ancak sektörlerdeki mafyacılık sistemi ne olacak o belirsiz! Mesela toptancıların bulunduğu hal veya pazara gidin, esnaf satın aldığı malı kendi arabasına taşıyamıyor. Kim taşıyacak? Oranın hamalı. Diğer sıkıntılı düzen de var. Derin konular. Güvenlik gerekçeli. Bakalım o konulara ne zaman sıra gelecek takip edeceğiz." diyerek açıkladı.

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