İstanbul Balık Hali'nde fiyatlar cep yakıyor

Balık sezonu 1 Eylül'de başladı ancak tezgahlardaki fiyatlar tüketiciyi hala düşündürüyor.

Yasağın kalkmasının ardından hareketlenen tezgahlar palamut, istavrit ve hamsi ile renklenmeye başladı. Ancak deniz suyu sıcaklıkları ve beraberindeki pandemi hem balıkçıyı hem de tüketiciyi etkiledi.



İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin bu yıl balık sezonunu etkilediğini belirterek, fiyat ve lezzet olarak uygun balıkların tezgahta yer alması için deniz suyu sıcaklığının biraz daha azalması gerektiğini belirtti.

BALIKTA EKİM AYI BEKLENTİSİ

Kartal, yaklaşık 20 gün önce açılan av sezonun ardından fiyatların biraz da olsa rahatladığını belirterek, ''Ekim ayı itibariyle balık fiyatlarında bir düşüş bekliyoruz'' dedi.

PALAMUT TÜKETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Hamsi ve istavritin az görülmesini hava sıcaklığına bağlayan Kartal, palamutun tüketici yüzünü güldürdüğünü belirti ve ''Bol bol palamut yiyin'' dedi. Kartal, tekir ve barbunundan da umutlu olduklarını ekledi.

HAMSİ CEP YAKIYOR

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya da beklenen balık fiyatlarına ilişkin bilgi verdi.

Balıkta talep olduğunu ancak balığın az olması nedeniyle fiyatların artığını söyleyen Ramazan Özkaya, kilogramı 30 liranın altında palamut, 25 liranın altında da hamsinin olmadığını belirtti.

Ancak havaların ısınması ve özellikle ekim beklentisinin ardından palamutun 10-15 liraya hamsinin de 10 lira civarına düşmesini beklediklerini söyledi.

HALDE FİYATLAR NE KADAR?

İstanbul Balık Hali'nde çiftli olarak satılan palamutların fiyatı boyutuna göre 24-27 TL arasında değişiyor. 1 kutu hamsinin (12 kg civarı) fiyatı 280-300 TL arasında değişirken, istavritin kutusu 350-400 Tl arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor. Halde mevsimin en çok tüketilen balıklarından olan sardalyanin fiyatı ise 130-150 TL bandında satılıyor.