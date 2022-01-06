  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İstanbul'da damacana suya zam geldi

İstanbul'da damacana suya zam geldi

İstanbul'da damacana suya zam geldi

İstanbul'da 19 litrelik damacana suya gelen yüzde 25 zam ile yeni fiyat 23 lira oldu.

İstanbul’da 19 litrelik damacana suya ikinci kez zam geldi.Geçtiğimiz ağustos ayında 14-15 TL’den satılan damaca su, yaz aylarından itibaren gelen ikinci zamla birlikte ortalama 23 liraya kadar çıktı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, zammın en büyük nedeni olarak artan nakliye maliyetlerini gösterdi.

“Tabii ki bunlar uzaklığına göre yakıt, köprü giderleri, otoban giderleri malumunuz” diyen Akkaya, “Mart ve nisana kadar fiyatların böyle gideceği kanaatindeyim” açıklamasında bulundu.

Etiketler su zam damacana
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig'de zirve el değiştirdi! İşte ligin en değerli oyuncusu
Canlı yayında ''hükümet içinizden geçer'' kavgası! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
Tüm dünya tedirgin! Kuzey Kore'nin hipersonik füzesi 12'den vurdu
Doların çöküşünü bilen İslam Memiş'ten yeni bomba: ''Araç alacaklara müjde''
O sadece bir yarasa değil! Gökyüzünde görenler dönüp bir daha baktı
İktidara en yakın isim yazdı: Erdoğan'dan, Bahçeli'yi kızdıracak talimat!
Emre Büber’den olay MasterChef ile ilgili olay olacak ''mobbing'' açıklaması
Benzin ve motorine bir büyük zam daha geliyor
Erzurum'da inanılmaz görüntü: Kurt ayakta dondu
Eski Bakan'dan ''Metaverse’ten tarla alın'' önerisi