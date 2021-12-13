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İstanbul'da ekonomi zirvesi sona erdi: Neler konuşuldu?

İstanbul'da ekonomi zirvesi sona erdi: Neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının yöneticileriyle görüştü.

5 SAAT SÜRDÜ

Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak saat 15.00'te başlayan toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

NELER KONUŞULDU?

Toplantının gündeminde, para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı çerçevesinde Merkez Bankası ile kamu bankalarının atacağı adımlar yer aldı.

Etiketler istanbul merkez bankası
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