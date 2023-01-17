İstanbul'da simidin fiyatı bazı değişken! Bazı bölgelerde 7,5 liraya çıktı
Enflasyon nedeniyle birçok ürüne zam gelirken İstanbul'da bazı bölgelerde simit, 7,5 liradan satılıyor.
İstanbul'daki simit fiyatlarına henüz zam yapılmadı. 5 liraya satılan simitler bazı bölgelerde 7,5 liraya satılmaya başlandı.
Taksim'deki sokak simitçileri 5 liraya satmaya devam ettiklerini söyleyerek, fiyatların 7,5 liraya çıkmasını beklediklerini kaydetti.
"Şu anda simitlerimiz 5 lira, Bazı yerlerde 6 ila 7,5 lira arasında satılıyor"
Simitçi Ramazan D., “Şu anda simitlerimiz 5 lira. Bazı yerlerde 6 ila 7,5 lira arasında satılıyor. Odaya bağlı olduğumuz için biz hala 5 liraya satıyoruz. Bazı fırınlarda 9,75 liraya da satanlar oluyor. Biz Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı olduğumuz için 5 liraya satmaya devam ediyoruz. Odadan yeni tarife listesini bekliyoruz. Genel olarak Taksim bölgesi sokak simitçilerinde 5 liradan satılıyor. Simit fiyatlarının her yerde 7,5 lira olmasını bekliyoruz. Simitler 100 gram olarak satılıyor.” ifadelerini kullandı.
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