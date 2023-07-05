İstanbul'da yaşamanın maliyeti değişti
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,86 arttı.
İstanbul Planlama Ajansı’nın “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasının ilk yarıyıl raporu yayımlandı.
Rapora göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 63,86 oranında arttı. Son 6 ayda oransal olarak en yüksek artış ocak ayında gerçekleşti.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 5,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 28,20 oranında arttı.
|YIL
|AY
|AYLIK DEĞİŞİM ORANI
|2023
|Ocak
|%6,64
|2023
|Şubat
|%3,86
|2023
|Mart
|%4,01
|2023
|Nisan
|%3,10
|2023
|Mayıs
|%2,24
|2023
|Haziran
|%5,59
|YIL
|AY
|YILLIK DEĞİŞİM ORANI
|2023
|Ocak
|%102,82
|2023
|Şubat
|%98,97
|2023
|Mart
|%86,14
|2023
|Nisan
|%77,05
|2023
|Mayıs
|%67,95
|2023
|Haziran
|%63,86
Haziran ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 35 bin 380 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1873 lira arttı.
|YIL
|AY
|YAŞAM MALİYETİ
|2023
|Ocak
|29.429 TL
|2023
|Şubat
|30.563 TL
|2023
|Mart
|31.788 TL
|2023
|Nisan
|32.772 TL
|2023
|Mayıs
|33.507 TL
|2023
|Haziran
|35.380 TL
EN FAZLA FİYAT ARTIŞI ETVE KIYMADA
Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Aralık ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en fazla fiyat artışının yüzde 68,64 oranı ile et-kıyma fiyatlarında yaşandığı görüldü.
Et-kıyma fiyatlarını yüzde 48,89'la tavuk eti, yüzde 48,83'le deodorant, yüzde 42,09'la çay fiyatları izledi.
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