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İstanbul'da yaşamanın maliyeti değişti

İstanbul'da yaşamanın maliyeti değişti
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İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,86 arttı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasının ilk yarıyıl raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 63,86 oranında arttı. Son 6 ayda oransal olarak en yüksek artış ocak ayında gerçekleşti.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 5,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 28,20 oranında arttı.

YIL AY AYLIK DEĞİŞİM ORANI
2023 Ocak %6,64
2023 Şubat %3,86
2023 Mart %4,01
2023 Nisan %3,10
2023 Mayıs %2,24
2023 Haziran %5,59

 

YIL AY YILLIK DEĞİŞİM ORANI
2023 Ocak %102,82
2023 Şubat %98,97
2023 Mart %86,14
2023 Nisan %77,05
2023 Mayıs %67,95
2023 Haziran %63,86


Haziran ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 35 bin 380 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1873 lira arttı.  

YIL AY YAŞAM MALİYETİ
2023 Ocak 29.429 TL
2023 Şubat 30.563 TL
2023 Mart 31.788 TL
2023 Nisan 32.772 TL
2023 Mayıs 33.507 TL
2023 Haziran 35.380 TL


EN FAZLA FİYAT ARTIŞI ETVE KIYMADA

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Aralık ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en fazla fiyat artışının yüzde 68,64 oranı ile et-kıyma fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Et-kıyma fiyatlarını yüzde 48,89'la tavuk eti, yüzde 48,83'le deodorant, yüzde 42,09'la çay fiyatları izledi.

 

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