İşte Dolar, Euro ve altının enflasyona tepkisi

Bayram tatilinden zirvede çıkan döviz ve değerli metaller bugün TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2023 enflasyon rakamları sonrasında hareketlendi... İşte 5 Temmuz Çarşamba günü itibariyle açıklanan enflasyon verisi sonrası Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak olan Haziran 2023 enflasyon verileri öncesinde güne Türk Lirası karşısında zirvede başlayan piyasaların Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon açıklamasına tepkisi belli oldu.

Haziran ayı enflasyon verileri için meraklı bekleyiş bugün son buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyordu. Ancak bu ay bu tarih değişti ve Haziran ayı enflasyon rakamları, bugün ( 5 Temmuz 2023 Çarşamba ) saat 10.00'da açıkladı.

Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,42, aylık %6,50 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %6,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,42 ve on iki aylık ortalamalara göre %86,59 artış gösterdi.

Öte yandan TCMB'nin yeterli bulunmayan faiz arttırımı kararıyla birlikte zirveye tutunan hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki acı rekorları tüm hızıyla sürüyor. Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 28,40 TL'yi, Gram altın da 1.623 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Ekonomistlere göre dolar/TL kurunun bundan sonra göreceği seviyeyi, yine Merkez Bankası’nın izleyeceği faiz politikası ve sıkılaşmanın hangi hızda kaydedileceği etkileyecek.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 26 TL'den başlayan Dolar 26,09 TL'den,

28,29 TL'den başlayan Euro 28,40 TL'den,

33,06 TL'den başlayan Sterlin 33,20 TL'den,

18,01 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,01 TL'den işlem görüyor.