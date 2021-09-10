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İşte İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken para

İşte İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken para

9 Eylül itibariyle İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı 87 milyar 849 milyon 163 bin TL oldu.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı Ağustos ayında bir önceki aya göre artış gösterdi.

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, Temmuz sonu itibarıyla 86 milyar 975,9 milyon TL olan fonun menkul kıymet ve nakit varlığı Ağustos sonunda 88 milyar 354 milyon TL seviyesine çıktı.

Fonun bülteninde yer alan nota göre, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ödemelerinin nakit çıkışları Eylül ayında olduğu için söz konusu ödemelerin fon varlığına yansıması da Eylül ayında gerçekleşti. Bu kapsamda 9 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 87 milyar 849 milyon 163 bin TL oldu.

Fon varlığının yüzde 82,93'ü tahvil, yüzde 17,07'si mevduattan oluştu. Bir önceki ay tahvil miktarı yüzde 83,30, mevduat miktarı yüzde 16,70 olmuştu.

Aynı ayda fonun geliri 4,01 milyar TL gideri ise 2,63 milyar TL olarak gerçekleşti.

Etiketler işsizlik sigortası fonu
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