JPMorgan CEO'sundan yeni uyarı!

Geçen yıl ekonomi için fırtına uyarılarıyla gündemden düşmeyen JP Morgan CEO'su Jamie Dimon yeni bir açıklama yaptı.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon bu hafta başında Fox News'a verdiği röportajda, devasa ulusal borcun artmaya devam etmesiyle ABD ekonomisinin felakete doğru gittiğini söyledi. Ülkenin en büyük bankasının genel müdürüne göre, büyük bir ekonomik krize yol açmadan önce durumun hükümet tarafından acilen ele alınması gerekiyor.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 760 milyar dolara düşürdü. Dimon, "Bu bir uçurum, uçurumu görüyoruz. Yaklaşık 10 yıl oldu, saatte 60 mil hızla gidiyoruz." dedi.

Üst düzey yönetici, kar topu gibi büyüyen borcu "şimdiye kadar yaşadığımız en öngörülebilir kriz" olarak nitelendiren eski Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan'ın görüşüne katıldığını vurguladı. Uyarılar, Cuma günü İki Partili Politika Merkezi'nde düzenlenen bir panel tartışması sırasında Ryan ve Dimon tarafından yapıldı.

ABD hükümetinin federal borcu Aralık ayı sonunda tarihte ilk kez 34 trilyon doların üzerine çıktı. Bu rakam şu anda ortalama üç kişilik bir Amerikan ailesi için yaklaşık 102.000 dolara tekabül ediyor. Yalnızca 2023 yılında 4 trilyon dolardan fazla büyüdü.

Bu haftanın başlarında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD kamu borcunun mutlak seviyesinin “korkutucu bir rakam” gibi göründüğünü söyledi.

Yellen, "Şimdiye kadar bu (kamu borcu) oldukça yönetilebilir durumdaydı. Açıklarımızın düşmesini ve yönetilebilir seviyelerde kalmasını sağlamak için" adımlar atılması çağrısında bulundu.

Büyük miktar, federal hükümetin vatandaşlar ve yabancı yatırımcılar gibi bireyler de dahil olmak üzere alacaklılara, eyaletlere veya büyük fonlara olan borçlarından oluşuyor.

Washington, 20 yılı aşkın süredir devam eden bütçe açığını kapatmak için borç almaya devam ediyor.

Geçen yılın başlarında da Dimon, CNN'e konuşmuş, "Ekonomi için önümüzde fırtına bulutları var" demişti. Ardından bütün bir yıl uyarılarını yinelemişti.