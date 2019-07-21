Kaçak otomobile af geldi !

Hükümet, bütçe açığını kapatmak için tek seferlik gelir elde etmek için “imar affı”, “vergi affı” gibi düzenlemelerin ardından kaçak motorlu taşıtlara da af getirdi.



Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre, gümrük mevzuatına aykırı olarak yurda sokulan, ÖTV’si eksik ödenmiş ya da hiç ödenmemiş 40 binden fazla araç için af düzenlemesi, geçen perşembe günü TBMM’den geçti. Kaçak araç, ilgili dönemdeki ÖTV miktarının sadece yüzde 25’i tahsil edilmek suretiyle kayıtlı hale getirilecek. 31 Aralık 2019 tarihine kadar tasarrufu kamuya geçmemiş olan araçlarda ise bu araca sahip yurttaşın beyanı ile bu oran yüzde 15 olarak uygulanacak.

Eşitliğe aykırı

Başkent Üniversitesi’nden vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na ek madde konularak yapılan düzenlemeyi şu sözlerle anlattı:



“Ortalama satış fiyatı Türkiye’de 400 bin lira olan bir lüks otomobile yurtiçinde kurallara uygun bir şekilde sahip olmak isteyen bir vatandaş yaklaşık 236 bin lira ÖTV ve ÖTV’nin KDV’sini öderken, ülke içerisindeki parasını yurtdışına aktararak ve gümrük mevzuatına aykırı olarak araç getirip ülke dışına gelir transferi yapan vatandaşın sadece 50 bin lira ÖTV ödeyerek (KDV dikkate alınmamaktadır), kendi beyan edenlerin ise sadece 30 bin lira ödeyerek bu araca sahip olmaları vergide adalet ve eşitlik ilkeleri gereğince de anayasaya aykırılık teşkil etmektedir.”



Düzenlemeyi “kaçakçıya af” olarak nitelendiren Bingöl, 11 yılda kaçak ÖTV’siz araç sayısı yaklaşık 53 bin adet iken, 2017 affından bu yana ise 40 bin adet olduğuna dikkat çekti ve “Vatandaşlar sistem dışarısına itilmiş ve özellikle dürüst mükelleflerde devlete olan aidiyet duygusu zedelenmiştir. Her af yeni bir affı doğruyor ve vatandaşta da bu af beklentisi her geçen gün artıyor” dedi.

Sektöre darbe

Bir yandan yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarında maktu harç tutarı 1500 TL’ye çıkarılırken bir yandan da kaçak araçlara af getirilmesinin büyük bir çelişki ve adaletsizlik olduğuna dikkat çeken Bingöl, bu düzenlemenin büyük daralma yaşayan otomotiv sektörüne bir darbe olduğunu söyledi. Bingöl, 2019’un ilk 6 ayında otomotivden elde edilecek ÖTV gelirinde hedefin ancak yüzde 18.98’ine ulaşılabildiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.31’lik düşüşle sadece 4.5 milyar TL tahsil edilebildiğini hatırlattı.



Ticaret Bakanlığı’nı 2017 yılındaki kaçak araç affından kimlerin ve kaç aracın faydalandığını, ne kadar ÖTV tahsil edildiğini açıklamaya çağıran Bingöl, “Maalesef geldiğimiz noktada vergi kaçırıyorlar, af geliyor arsızlık kazanıyor! Araba kaçırıyorlar, gümrük affı geliyor arsızlık kazanıyor! Binayı belediyeden kaçırıyorlar, imar affı geliyor arsızlık kazanıyor! Arsızlığın niye bu kadar kazandığını sorgulayanlar ise ‘edepsiz’ olmaya devam ediyor” dedi.