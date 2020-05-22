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  3. 22 Mayıs 2020 15:23

Karpuz, yüksek fiyatı nedeniyle dilimle satılıyor!

Antalya'da pazar tezgahlarında görücüye çıkan karpuz yüksek fiyatları nedeniyle yarım ve çeyrek dilimler halinde satışa sunuldu.

Karpuz, yüksek fiyatı nedeniyle dilimle satılıyor!
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Çoğu tezgahta karpuzlar yarım veya çeyrek şekilde bölünerek satıldı. Çeyrek karpuz ortalama 10 liradan, yarım karpuz ise 20 liradan alıcı buldu. Bu şekilde satılan karpuza vatandaşın ilgisinin yüksek olduğu görülürken, pazarcı esnafı ise tüketilmesinin daha kolay ve çabuk olması nedeniyle sadece karpuzun değil çoğu meyvenin bu şekilde satıldığını belirtti.

Antalya'da, pazar tezgahlarına çıkan karpuz, yüksek fiyatı nedeniyle yarım ve çeyrek halde dilimle satılmaya başlandı.

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