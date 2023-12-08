Kasım ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Finansal yatırım araçları arasında aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi le indirgendiğinde yüzde 2,47, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise yüzde 2 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu



Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,47, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,00 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %2,27 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,02, mevduat faizi (brüt) %0,54, BIST 100 endeksi %4,90 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %5,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; Euro %1,80 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,47, mevduat faizi (brüt) %1,00, BIST 100 endeksi %5,34 ve DİBS %6,27 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Kasım 2023







Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,14 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,06 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise %24,82 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Kasım 2023 Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,14 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,06 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise %24,82 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.







Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %29,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %43,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise %46,13 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Kasım 2023





Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %29,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %43,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise %46,13 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti