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Kasım ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Kasım ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin TL karşısındaki yükselişini sürdürdüğü Kasım ayında en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı belli oldu.

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Finansal yatırım araçları arasında aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi le indirgendiğinde yüzde 2,47, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise yüzde 2 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
 

İşte TÜİK'in yayınladığı Kasım ayı reel getiri raporu: 

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