Kasım ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin TL karşısındaki yükselişini sürdürdüğü Kasım ayında en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı belli oldu.
TÜİK, Kasım 2023 dönemine ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Finansal yatırım araçları arasında aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi le indirgendiğinde yüzde 2,47, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise yüzde 2 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
İşte TÜİK'in yayınladığı Kasım ayı reel getiri raporu:
Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,47, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,00 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %2,27 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,02, mevduat faizi (brüt) %0,54, BIST 100 endeksi %4,90 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %5,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; Euro %1,80 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,47, mevduat faizi (brüt) %1,00, BIST 100 endeksi %5,34 ve DİBS %6,27 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Kasım 2023
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,14 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,06 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise %24,82 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Kasım 2023
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %29,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %43,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise %46,13 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Kasım 2023
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %25,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %21,16, Euro %14,64 ve Amerikan Doları %8,18 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %19,37 ve DİBS %47,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi %6,40 ve Euro %0,67 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %4,99, mevduat faizi (brüt) %29,19 ve DİBS %53,88 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Kasım 2023
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %21,16, Euro %14,64 ve Amerikan Doları %8,18 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %19,37 ve DİBS %47,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi %6,40 ve Euro %0,67 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %4,99, mevduat faizi (brüt) %29,19 ve DİBS %53,88 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Kasım 2023
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